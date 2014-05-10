КСП Петербурга выявила нарушения в ГУП "ТЭК" на 11 млрд рублей

Эти нарушения повлияли на тарифы.

Специалисты контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга зафиксировали у ГУП "ТЭК" финансовые нарушения более чем на 11 млрд рублей за прошлый год. Подробности были озвучены на заседании ЗакСа.

Во время проверки выяснилось, что предприятие осуществляло свою деятельность в условиях завышения планируемых расходов, которые, в свою очередь, влияли на формирование тарифов на тепловую энергию. Впоследствии на ТЭК поступали необоснованные доходы за счет тарифной разницы.

Председатель КСП Константин Желудков отчитался, что ситуация находится на протокольном контроле прокуратуры Петербурга и вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Так как они коммерсанты, им, конечно, охота все свои расходы включить в тариф. Константин Желудков, председатель КСП

Отмечается, что тарифы были изменены в сторону уменьшения.

Также стало известно, что в Петербурге после проверок КСП возбудили четыре уголовных дела.

Фото: Piter.tv