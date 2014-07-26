В Петербурге после проверок КСП возбудили четыре уголовных дела

Всего в прошлом году КСП проверила деятельность 157 объектов.

Четырьмя уголовными делами обернулись проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга, проведенные в 2021 году. Об этом сообщил председатель КСП Константин Желудков.

Также по итогам проверок прокуратура вынесла 52 представления и внесла пять протестов на незаконные правовые акты. К дисциплинарной ответственности были привлечены 20 человек, к административной ответственности – четверо.

Всего в прошлом году КСП проверила деятельность 157 объектов. Число найденных нарушений, недостатков, рисков составило 5039. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Фото: КСП