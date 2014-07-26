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В Петербурге после проверок КСП возбудили четыре уголовных дела
Сегодня, 15:42
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В Петербурге после проверок КСП возбудили четыре уголовных дела

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Всего в прошлом году КСП проверила деятельность 157 объектов.

Четырьмя уголовными делами обернулись проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга, проведенные в 2021 году. Об этом сообщил председатель КСП Константин Желудков.

Также по итогам проверок прокуратура вынесла 52 представления и внесла пять протестов на незаконные правовые акты. К дисциплинарной ответственности были привлечены 20 человек, к административной ответственности – четверо. 

Всего в прошлом году КСП проверила деятельность 157 объектов. Число найденных нарушений, недостатков, рисков составило 5039. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Фото: КСП

Теги: ксп, проверки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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