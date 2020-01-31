В Петербурге малый и средний бизнес получил отсрочки по уплате налогов

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга "О переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам". Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Смольного.
Мера поддержки распространяется на транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество организаций, которые работают, в том числе, в соцсфере, сфере развлечений и промышленности.
На полгода продлевается срок оплаты авансовых платежей за первый квартал 2022 года и на 4 месяца — за второй квартал. По истечению отсрочки ежемесячно нужно будет платить в равных частях в размере 1/6.
Ранее ЗакС утвердил налоговые льготы для туристической отрасли Петербурга. Гостиницы, отели, санатории и курорты освободят от налога на имущество.
Фото: Piter.tv
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