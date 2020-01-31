В Петербурге малый и средний бизнес получил отсрочки по уплате налогов

Федеральный центр разрешил регионам в 2022 году продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также авансов по ним.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга "О переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам". Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Смольного.

Мера поддержки распространяется на транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество организаций, которые работают, в том числе, в соцсфере, сфере развлечений и промышленности.

На полгода продлевается срок оплаты авансовых платежей за первый квартал 2022 года и на 4 месяца — за второй квартал. По истечению отсрочки ежемесячно нужно будет платить в равных частях в размере 1/6.

Ранее ЗакС утвердил налоговые льготы для туристической отрасли Петербурга. Гостиницы, отели, санатории и курорты освободят от налога на имущество.

Фото: Piter.tv