ЗакС утвердил налоговые льготы для туристической отрасли Петербурга

Действие льгот рассчитано на год.

ЗакС Петербурга поддержал меры поддержки для туристического бизнеса. Пакет мер предложил Смольный. Заседание проходит 28 апреля в Мариинском дворце.

Гостиницы, отели, санатории и курорты освободят от налога на имущество. Также это коснется операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов, туристические агентства и собственников коммерческой недвижимости, которые сдают его в аренду организациям, ведущим туристический бизнес.

Единоросс Алексей Макаров поинтересовался, будет ли оказываться помощь представителям гостиничной отрасли из "недружественных стран". По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, на данный момент неизвестно, какие отели останутся в иностранной собственности. При этом, по мнению Сухенко, те инвесторы, которые останутся в России, достойны доброго отношения.

Макарову такой ответ не очень понравился. По его сведениям, иностранные компании зарабатывают большие деньги, а сотрудникам платят небольшие зарплаты.

Одно из предложений также — снизить ставки по упрощенной системе налогообложения для определенных компаний.

Льготы рассчитаны на 1 год. На пакет выделят около 970 млн рублей.

Фото: Piter.tv