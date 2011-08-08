Благодаря прокуратуре Петербурга устранены нарушения при трудоустройстве подростков

Компания не провела проверку знаний несовершеннолетних касаемо требований охраны труда.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Организация допускала нарушения при трудоустройстве подростков в свободное от учебы время, сообщили 25 декабря в надзорном ведомстве.

Компания не провела проверку знаний несовершеннолетних касаемо требований охраны труда, не обеспечила выдачу средств индивидуальной защиты, а также не указала в договорах время начала и окончания работы. Прокурор внес представление в адрес работодателя, по результатам его рассмотрения все нарушения были устранены.

