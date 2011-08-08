  1. Главная
Благодаря прокуратуре Петербурга устранены нарушения при трудоустройстве подростков
Сегодня, 9:44
Компания не провела проверку знаний несовершеннолетних касаемо требований охраны труда.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Организация допускала нарушения при трудоустройстве подростков в свободное от учебы время, сообщили 25 декабря в надзорном ведомстве. 

Компания не провела проверку знаний несовершеннолетних касаемо требований охраны труда, не обеспечила выдачу средств индивидуальной защиты, а также не указала в договорах время начала и окончания работы. Прокурор внес представление в адрес работодателя, по результатам его рассмотрения все нарушения были устранены. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате перед сотрудником в 126 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

