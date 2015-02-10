  1. Главная
Прокуратура выявила нарушения при проведении работ по прокладке электрокабеля в Адмиралтейском районе
Сегодня, 14:27
46
Прокуратура выявила нарушения при проведении работ по прокладке электрокабеля в Адмиралтейском районе

В результате ООО оштрафовано на 80 тыс. рублей, виновные лица также привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства. Земляные работы по прокладке электрокабеля осуществлялись подрядной организацией без ограждения, также выявлены складирование материалов и оборудования, хранение техники и размещение временных сооружений, рассказали 6 октября в надзорном ведомстве. 

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации и направила материалы в Государственную административно-техническую инспекцию для привлечения компании к ответственности. В результате ООО оштрафовано на 80 тыс. рублей, виновные лица также привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

