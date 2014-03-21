При проведении работ в доме, где жил радиотехник Бонч-Бруевич, выявили нарушения

При входе в помещение устроена лестница, ее конструкция нарушила целостность этажа ниже.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Работы по реставрации памятника "Дом, в котором жил в 1934-1940 годах радиотехник Михаил Александрович Бонч-Бруевич", осуществляются с отступлениями от разрешительной документации, пояснили в надзорном ведомстве 21 апреля.

По результатам проверки, в доме установлены металлопластиковые окна, рисунок расстекловки которых не совпадает с историческим. А еще при входе в помещение устроена лестница, ее конструкция нарушила целостность этажа ниже. Помимо этого, выявлена незаконная перепланировка одного из жилых помещений.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства организации, осуществляющей работы по ремонту и реставрации. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга