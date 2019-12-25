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"Солдатскую казарму" на Троицком проспекте отреставрируют к сентябрю
Сегодня, 9:47
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"Солдатскую казарму" на Троицком проспекте отреставрируют к сентябрю

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Дом в 2001 году КГИОП Северной столицы включил в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

В Петербурге проведут реставрацию объекта культурного наследия регионального значения "Солдатская казарма", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка". Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция города. 

На территории дома на Троицком проспекте в 1800 году начали возводить 12 каменных казарм по проекту архитектора Федора Волкова. Строительство длилось 8 лет. А в 1883-1885 годах военный инженер Г. М. Житков построил новые каменные здания по Измайловскому проспекту 6, 8 и 12. Дом в 2001 году КГИОП Северной столицы включил в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". 

Работы будут проводить до 8 сентября, заказчик – АО "Радиоавионика".

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске восстановили мраморный пьедестал XVIII века, разрушенный в годы войны. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: реставрация, троицкий проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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