В Павловске восстановили мраморный пьедестал XVIII века, разрушенный в годы войны

Пьедестал весом 675 килограммов установлен на свое историческое место — в Белую столовую, где ранее находилась Новая гостиная вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

В музее-заповеднике "Павловск" завершена реставрация уникального беломраморного пьедестала, созданного в Италии в конце XVIII века. Исторический объект, серьезно пострадавший в период Великой Отечественной войны, был воссоздан специалистами из сохранившихся фрагментов. Работы приурочены к приближающемуся 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Павловск".

Как рассказал главный хранитель Павловского дворца Алексей Гузанов, восстановление подобных предметов — важный вклад в сохранение культурного наследия и исторической атмосферы дворцовых интерьеров. По его словам, участие меценатов играет ключевую роль в возвращении утраченных ценностей и воссоздании подлинной обстановки императорской резиденции.

Пьедестал весом 675 килограммов установлен на свое историческое место — в Белую столовую, где ранее находилась Новая гостиная вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Перемещение массивной конструкции осуществлялось с помощью специальной техники. На пьедестал вновь водрузили вазу из белого мрамора, которую также восстановили по фрагментам несколько лет назад. Ее вес превышает 120 килограммов.

Именно внушительная масса этих предметов помешала их эвакуации в тыл в годы войны. После освобождения Павловска в 1944 году они были обнаружены разбитыми. Реставраторам удалось вернуть первозданный вид композиции: более 90% деталей — подлинные. В процессе реставрации специалисты установили, что пьедестал и ваза изначально создавались как единый экспозиционный ансамбль — внутри основания имеется специальное отверстие, точно соответствующее ножке вазы.

Исторически пьедестал вдохновлен античными канделябрами, найденными в Риме в XVI веке. Один из таких канделябров позднее оказался в собрании семьи Боргезе, а четыре других — в Ватикане, где украсили Галерею Канделябров музея Пио-Клементино. Именно с одного из таких экспонатов был сделан слепок, на основе которого и появился пьедестал для Павловского дворца.

Отличительной особенностью копии стало наличие оформленной четвертой стороны. Итальянский мастер, создававший реплику, добавил декоративный элемент, скомпоновав мотивы с других сторон — это решение было типичным для эпохи.

Реставрация этого исторического объекта — не просто возвращение утраченной детали интерьера, но и важный шаг в сохранении культурной памяти о событиях, повлиявших на судьбу уникального дворцово-паркового ансамбля.

В Павловске воссоздадут уникальный живописный плафон Елизаветина павильона.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"