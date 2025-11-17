Свыше 700 нарушений при продаже ветпрепаратов выявлено в Петербурге

Северо-Западное управление Россельхознадзора вынесло предостережения предпринимателям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поводом стали более 760 случаев продажи ветеринарных препаратов без лицензии.

Нарушения выявили с помощью системы "Честный знак". В Красногвардейском районе Петербурга индивидуальный предприниматель допустил 504 эпизода реализации лекарств без разрешения. В частности, речь идет о противопаразитарных, противококцидийных и антибактериальных средствах.

В Ленинградской области компания из Всеволожского района также торговала ветеринарными препаратами без лицензии. Всего зафиксировано 257 подобных случаев. В ассортименте были противовоспалительные, противосудорожные и антибактериальные препараты.

