Прокуратура Красногвардейского района требует устранить нарушения при перефасовке сливочного масла на Химиков

Итоги контрольных мероприятий переданы прокурором района руководителю компании вместе с представлением об устранении недостатков.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга совместно со специалистами регионального отделения Роспотребнадзора проверила предприятие, занимающееся производством сливочного масла, на предмет исполнения федеральных законов. Проверка проводилась в производственных помещениях организации, расположенных на улице Химиков.

В ходе инспекции были обнаружены несоответствия требованиям санитарно-гигиенических стандартов, в частности выявлено загрязнение оборудования и территорий предприятия. Кроме того, технология переработки цельных блоков масла в отдельные порции оказалась недостаточно надежной, что создает риски угрозы здоровью потребителей.

Итоги контрольных мероприятий переданы прокурором района руководителю компании вместе с представлением об устранении недостатков. Результаты направлены в управление Роспотребнадзора для принятия решения о привлечении предприятия к ответственности в рамках статей 6.3 и 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Надзор за исполнением предписанных мер продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что незаконно проданная квартира на Будапештской квартиры признана выморочной благодаря вмешательству прокуратуры.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)