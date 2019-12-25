По требованию прокуратуры в парке имени Есенина приостановлена работа опасного аттракциона

Крепления оборудования не соответствуют нормативам.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей. На одном из аттракционов в парке имени Есенина выявлены нарушения требований в области технического регламента, сообщили 15 декабря в надзорном ведомстве.

Крепления оборудования не соответствуют нормативам. Прокуратура внесла представление в адрес владельца аттракциона, сейчас его рассматривают. В настоящее время оборудование не работает до момента полного устранения нарушений.

Фото: Piter.TV