По требованию прокуратуры в парке имени Есенина приостановлена работа опасного аттракциона
Сегодня, 11:27
Крепления оборудования не соответствуют нормативам.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей. На одном из аттракционов в парке имени Есенина выявлены нарушения требований в области технического регламента, сообщили 15 декабря в надзорном ведомстве. 

Крепления оборудования не соответствуют нормативам. Прокуратура внесла представление в адрес владельца аттракциона, сейчас его рассматривают. В настоящее время оборудование не работает до момента полного устранения нарушений. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась выплаты компенсации для петербурженки, пострадавшей при падении в автобусе. Водителя транспортного средства признали виновным по ст. 12.24 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

