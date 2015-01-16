Очаг нарушений правил парковки во дворах ликвидирован на Малой Балканской

Подобные нарушения приводили к повреждению зеленых насаждений, затрудняли доступ мусоровывозящих служб и мешали оперативному передвижению транспорта экстренных служб.

В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина сообщили о ликвидации проблемы неправильной парковки транспортных средств во дворе дома №42, корп. 3 по Малой Балканской улице в муниципальном образовании Балканский, расположенном во Фрунзенском районе.

До недавнего времени владельцы автомобилей зачастую оставляли машины с нарушением правил дорожного движения, заезжая колесами на прилегающую зеленую зону вблизи поворотного круга двора. Подобные нарушения приводили к повреждению зеленых насаждений, затрудняли доступ мусоровывозящих служб и мешали оперативному передвижению транспорта экстренных служб.

Данный участок давно находится под постоянным наблюдением автоматизированной системы видеофиксации Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Совсем недавно местные власти проинформировали о завершении установки защитных столбиков, исключивших подобные правонарушения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ГАТИ Петербурга