У здания Российской национальной библиотеки установят памятник Михаилу Сперанскому

Проект будущего памятника разработан группой авторов: архитектором Сергеем Букином совместно со скульптором Алексеем Степаненко, Павлом Букиным, Евгенией Кокориной и Марией Авериной.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) разрешила проведение строительных мероприятий по установке монумента известному российскому реформатору, философу права и государственному деятелю Михаилу Сперанскому рядом со зданием Российской национальной библиотеки.

Проект будущего памятника разработан группой авторов: архитектором Сергеем Букином совместно со скульптором Алексеем Степаненко, Павлом Букиным, Евгенией Кокориной и Марией Авериной. Проект предварительно одобрен градостроительным советом города.

Как сообщает пресс-релиз ГАТИ, высота самой статуи составит 3,5 метра, а пьедестала — 2,795 метра, причем пропорции рассчитаны в строгом соответствии с принципом золотого сечения. Материалом для изготовления постамента выбран гранит Балтийского месторождения. Монумент разместится на площади перед Национальной библиотекой, поблизости от другой известной скульптурной композиции, посвящённой знаменитому русскому юристу Анатолию Кони.

Работы по возведению памятника планируется завершить к 22 мая.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году ГАТИ Петербурга выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов.

Фото: Telegram / КГА Петербурга