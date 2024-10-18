За полгода нейросеть "Городовой" вынесла более тысячи постановлений о нарушениях правил благоустройства в Петербурге

Анализ статистики позволяет выделить лидеров антирейтинга: абсолютным лидером с 395 постановлениями стали сосульки и наледь.

Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), нейросетевые комплексы, работающие под названием "Городовой", теперь способны автоматически фиксировать широкий спектр правонарушений. Если ранее система фокусировалась преимущественно на граффити и кондиционерах, то сегодня она уверенно детектирует более 20 различных категорий – от сосулек на крышах до незаконных ларьков.

Статистика за первое полугодие показывает высокую эффективность работы ИИ: по выявленным нарушениям было вынесено 1165 постановлений. Этот показатель лишь незначительно уступает результатам аналогичного периода прошлого года (1223 постановления).

Анализ статистики позволяет выделить лидеров антирейтинга: абсолютным лидером с 395 постановлениями стали сосульки и наледь. Посторонние графические изображения на фасадах нежилых зданий привели к 352 постановлениям. Незаконно размещенные внешние блоки стали причиной для 211 постановлений.

В ведомстве подчеркнули, что ряд направлений контроля, которые в первой половине 2025 года находились на этапе обучения алгоритмов, теперь работают в штатном режиме. Это позволяет осуществлять мониторинг городского пространства без прямого участия инспектора.

Ранее мы сообщили о том, что Старо-Невский проспект перекроют для ремонта дорожного полотна.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга