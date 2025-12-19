Комплексы фиксации нарушений ПДД засняли около 200 тыс. петербургских водителей в январе

За последнее время установили 10 новых комплексов.

В январе комплексы автоматической фиксации зарегистрировали почти 200 тыс. нарушений правил дорожного движения в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 10 февраля.

За последнее время установили 10 новых комплексов, они зафиксировали свыше 2,3 тыс. нарушителей на Пискаревском и Дальневосточном проспектах, проспектах Народного Ополчения и Маршала Жукова, улице Партизана Германа и Пражской улице.

Перечень адресов для установки комплексов формируется с учетом повышенного автомобильного трафика на том или ином перекрестке для повышения уровня безопасности участников дорожного движения, а также для повышения дисциплинированности водителей транспортных средств с целью снижения числа нарушений ПДД. Алексей Гончаров, заместитель председателя комтранса

До июля на улицах Северной столицы установят еще 18 комплексов.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга