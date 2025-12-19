Сотрудники ГАИ усилили контроль за безопасностью движения в Калининском районе

Их основная цель – предотвратить аварии с тяжелыми последствиями.

В Калининском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти усилили контроль за безопасностью дорожного движения. Их основная цель – предотвратить аварии с тяжелыми последствиями.

Инспекторы ДПС подробно объясняют водителям важность соблюдения ПДД, а также напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в жилых зонах и у пешеходных переходов.

Особое внимание уделялось опасности управления автомобилем в утомленном или нетрезвом состоянии. Также инспекторы напомнили о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти