Сегодня, 10:52
143
Сотрудники ГАИ усилили контроль за безопасностью движения в Калининском районе

Их основная цель – предотвратить аварии с тяжелыми последствиями.

В Калининском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти усилили контроль за безопасностью дорожного движения. Их основная цель – предотвратить аварии с тяжелыми последствиями. 

Инспекторы ДПС подробно объясняют водителям важность соблюдения ПДД, а также напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в жилых зонах и у пешеходных переходов. 

Особое внимание уделялось опасности управления автомобилем в утомленном или нетрезвом состоянии. Также инспекторы напомнили о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга выявляли нарушителей ПДД. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

