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С начала года петербуржцы около 50 тыс. раз пожаловались на неправильную парковку
Сегодня, 10:01
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С начала года петербуржцы около 50 тыс. раз пожаловались на неправильную парковку

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Чаще всего сведения поступали из Приморского, Невского и Московского районов.

С начала текущего года жители Петербурга направили в сервис Государственной административно-технической инспекции почти 50 тыс. сообщений о нарушениях парковки. Чаще всего сведения поступали из Приморского, Невского и Московского районов. 

Через платформу можно сообщить о стоянке на газонах, перед входами в парадные, у контейнерных площадок и на эксплуатационной маркировке. Данные помогают формировать маршруты автомобилей с комплексами автоматической фиксации нарушений. Затем работа продолжается не только с водителями, но и с городской средой. По итогам анализа ГАТИ направила около 60 предложений по благоустройству в муниципальные образования. 

Ранее на Piter.TV: в ГАТИ Петербурга рассказали, как координируются городские работы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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