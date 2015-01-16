С начала года петербуржцы около 50 тыс. раз пожаловались на неправильную парковку

Чаще всего сведения поступали из Приморского, Невского и Московского районов.

С начала текущего года жители Петербурга направили в сервис Государственной административно-технической инспекции почти 50 тыс. сообщений о нарушениях парковки. Чаще всего сведения поступали из Приморского, Невского и Московского районов.

Через платформу можно сообщить о стоянке на газонах, перед входами в парадные, у контейнерных площадок и на эксплуатационной маркировке. Данные помогают формировать маршруты автомобилей с комплексами автоматической фиксации нарушений. Затем работа продолжается не только с водителями, но и с городской средой. По итогам анализа ГАТИ направила около 60 предложений по благоустройству в муниципальные образования.

Ранее на Piter.TV: в ГАТИ Петербурга рассказали, как координируются городские работы.

Фото: пресс-служба ГАТИ