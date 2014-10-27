В 2025 году муниципальные власти Петербурга выявили около 300 нарушителей правил парковки

Самым активным оказалось МО из Калининского района, по материалам его протоколов ГАТИ вынесла 96 постановлений.

В Петербурге в этом году муниципальные власти выявили порядка 300 нарушителей правил парковки. Органы местного самоуправления могут оформлять протоколы за стоянку на газонах и эксплуатационной маркировке, а также перед парадными и контейнерными площадками, рассказали 11 декабря в Государственной административно-технической инспекции.

Самым активным оказалось МО из Калининского района, по материалам его протоколов ГАТИ вынесла 96 постановлений. На втором месте округа из Красносельского района (88 постановлений), на третьем – из Курортного района (44 постановления).

Сотрудники МО оформляют протоколы вручную: видят нарушение, заполняют документ и направляют его в ГАТИ. Чаще всего это места, где проезд автомобилей ГАТИ невозможен. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Половина суммы штрафа, который составляет 3-5 тыс. рублей, направляется в бюджет МО. В 2025-м сумма штрафов по таким протоколам достигла 900 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: соблюдение новых правил ночной парковки проверили на Новгородской улице.

Фото: пресс-служба ГАТИ