В Ленобласти выявили 48 животноводческих хозяйств с нарушениями санитарных норм

Основными претензиями стали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территорий, что создает прямую угрозу заноса инфекций.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора отчиталось о промежуточных результатах контрольно-надзорной деятельности в Ленинградской области. По данным на 13 июля, инспекторы провели 71 проверку на животноводческих, свиноводческих и птицеводческих объектах региона.

Нарушения зафиксированы у 48 хозяйствующих субъектов. Основными претензиями стали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территорий, что создает прямую угрозу заноса инфекций. В список нарушителей вошли АО "ПЗ Красная Балтика", ООО "Остроговицы", АО "Красносельское" и АО "Можайское".

По итогам рейдов ведомство выдало шесть предписаний об устранении нарушений, объявило 40 предостережений, составило 10 административных протоколов и инициировало четыре инспекционных визита.

Ранее мы сообщили о том, что более 95 кубометров мусора собрали на берегах водоемов Ленобласти в рамках акции "Вода России".

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору