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В "Неделю чистоты" в Петербурге на 15% снизилось число нарушений правил благоустройства
Сегодня, 16:52
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В "Неделю чистоты" в Петербурге на 15% снизилось число нарушений правил благоустройства

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К концу недели зафиксировали устранение более половины из нарушений.

В Петербурге с 7 по 11 апреля Государственная административно-техническая инспекция провела "Неделю чистоты". Количество нарушений правил благоустройства снизилось на 15%, проверяли рекламные конструкции, торговые объекты, фасады нежилых зданий и зоны производства работ. 

Всего инспекторы провели мониторинг свыше 1,3 тыс. объектов, нарушений и замечаний этой весной выявили порядка 220. К концу недели зафиксировали устранение более половины из них. 

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ города упростила процесс оформления ордера. Теперь для его получения не требуются физический документ о согласовании с органами местного самоуправления и указание объема работ. Данные инспекция получает автоматически. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, нарушения благоустройства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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