В "Неделю чистоты" в Петербурге на 15% снизилось число нарушений правил благоустройства

К концу недели зафиксировали устранение более половины из нарушений.

В Петербурге с 7 по 11 апреля Государственная административно-техническая инспекция провела "Неделю чистоты". Количество нарушений правил благоустройства снизилось на 15%, проверяли рекламные конструкции, торговые объекты, фасады нежилых зданий и зоны производства работ.

Всего инспекторы провели мониторинг свыше 1,3 тыс. объектов, нарушений и замечаний этой весной выявили порядка 220. К концу недели зафиксировали устранение более половины из них.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ города упростила процесс оформления ордера. Теперь для его получения не требуются физический документ о согласовании с органами местного самоуправления и указание объема работ. Данные инспекция получает автоматически.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга