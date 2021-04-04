  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин заинтересован невыдачей квартиры сироте в Ленобласти
Сегодня, 10:24
132
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересован невыдачей квартиры сироте в Ленобласти

0 0

Следователи региона проводят проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав мужчины в Ленобласти. На протяжении длительного времени местный житель, являющийся сиротой, не может получить положенную ему по закону квартиру. 

Как рассказали в ведомстве 22 сентября, власти бездействуют. Следователи региона проводят проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). 

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе и результатах проверки по данному факту, а также по доводам публикации. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: летом в Петербурге было продано более 7,7 тыс. квартир в новостройках. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, жилищные права
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии