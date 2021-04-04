Бастрыкин заинтересован невыдачей квартиры сироте в Ленобласти

Следователи региона проводят проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав мужчины в Ленобласти. На протяжении длительного времени местный житель, являющийся сиротой, не может получить положенную ему по закону квартиру.

Как рассказали в ведомстве 22 сентября, власти бездействуют. Следователи региона проводят проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе и результатах проверки по данному факту, а также по доводам публикации. Пресс-служба СК РФ

