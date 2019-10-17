В Петербурге за нарушение законов о миграции к ответу привлечены 26 человек

В двух домах на Петергофском шоссе полицейские выявили факты массового проживания иностранных граждан.

Более двух тысяч квартир проверили участковые уполномоченные полиции. В домах на Петергофском шоссе нашли "резиновые" квартиры. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В профилактическом рейде 8 апреля приняли участие 50 участковых. В двух домах на Петергофском шоссе полицейские выявили факты массового проживания иностранных граждан.

В одной из таких квартир нелегально проживала семья иностранцев. За нарушение миграционного законодательства 26 человек привлечены к административной ответственности.

Ранее в Пушкине на стройплощадках обнаружили более 30 нелегальных мигрантов.

Видео: МВД