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В Пушкине на стройплощадках обнаружили более 30 нелегальных мигрантов
Сегодня, 16:23
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kraratau27

В Пушкине на стройплощадках обнаружили более 30 нелегальных мигрантов

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Выходцы из стран Средней Азии на стройке не только работают, но и живут.

На этой неделе полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района. Вместе с кинологами и собаками они проверили несколько десятков вагончиков-бытовок на предмет нахождения запрещенных веществ. Правоохранители искали и нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 апреля. 

Документы проверили у 150 иностранцев, которые трудятся на строительных объектах. Выяснилось, что на стройках мигранты не только работают, но и живут. В результате осмотра сотрудники полиции обнаружили 30 мигрантов-нарушителей.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, нелегальные мигранты, петербург, пушкин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 17:08

Повезло полицейским . Неплохую случайную взяточку снимут себе на праздники . Из-за мигрантов Россия потеряла свою культуру . Сегодня прогулялся по городу и ужаснулся . Обнаглевшие азиаты бросают свои машины где хотят , поворачивают и разворачиваются нарушая правила , но гаишники с ними не связываются , так как заняты русскими водителями . Русские более покладистые , а узбеки могут и ножом ткнуть .

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