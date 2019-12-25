В Пушкине на стройплощадках обнаружили более 30 нелегальных мигрантов

На этой неделе полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района. Вместе с кинологами и собаками они проверили несколько десятков вагончиков-бытовок на предмет нахождения запрещенных веществ. Правоохранители искали и нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 апреля.
Документы проверили у 150 иностранцев, которые трудятся на строительных объектах. Выяснилось, что на стройках мигранты не только работают, но и живут. В результате осмотра сотрудники полиции обнаружили 30 мигрантов-нарушителей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Повезло полицейским . Неплохую случайную взяточку снимут себе на праздники . Из-за мигрантов Россия потеряла свою культуру . Сегодня прогулялся по городу и ужаснулся . Обнаглевшие азиаты бросают свои машины где хотят , поворачивают и разворачиваются нарушая правила , но гаишники с ними не связываются , так как заняты русскими водителями . Русские более покладистые , а узбеки могут и ножом ткнуть .