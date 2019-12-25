В Пушкине на стройплощадках обнаружили более 30 нелегальных мигрантов

Выходцы из стран Средней Азии на стройке не только работают, но и живут.

На этой неделе полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района. Вместе с кинологами и собаками они проверили несколько десятков вагончиков-бытовок на предмет нахождения запрещенных веществ. Правоохранители искали и нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 апреля.

Документы проверили у 150 иностранцев, которые трудятся на строительных объектах. Выяснилось, что на стройках мигранты не только работают, но и живут. В результате осмотра сотрудники полиции обнаружили 30 мигрантов-нарушителей.

Фото: Piter.tv