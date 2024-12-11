Петербургские водители нарушили правила парковки у контейнерных площадок 8 тыс. раз

Показатель нарушений в 2024 году опустился до среднего значения 4,8%, тогда как в 2022 году он достигал пика в 11%.

В 2024 году жители Петербурга совершили более 8 тысяч нарушений правил парковки вблизи контейнерных площадок.

За прошлый год было проведено примерно 30 проверок соблюдения правил парковки на каждой площадке. Ежедневно контролируются 186 маршрутов, охватывающих все районы города, включающие более 4500 контейнерных площадок. Это позволяет выявлять случаи блокировки подъездов к площадкам. Об этом информирует пресс-служба ГАТИ.

В течение 2024 года на каждой из площадок проводилось около 30 проверок. Было выдано свыше 8 тысяч постановлений владельцам автомобилей-нарушителей. Несмотря на это, количество таких нарушений снижается с каждым годом.

Показатель нарушений в 2024 году опустился до среднего значения 4,8%, тогда как в 2022 году он достигал пика в 11%. В случае фиксации нарушения, владелец транспортного средства получит штраф: 3000 рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических.

Главная цель заключается не только в наказании, но и в повышении уровня сознательности водителей, что способствует улучшению условий проживания в городских дворах Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что на месяц ограничат движение на Полевой Сабировской улице в Приморском районе.

Фото: ГАТИ