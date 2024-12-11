На месяц ограничат движение на Полевой Сабировской улице в Приморском районе

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции водопровода.

С 25 января по 26 февраля на Полевой Сабировской улице, в районе пересечения с Богатырским проспектом, планируются ограничения движения транспорта. Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции водопровода.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) напоминает о необходимости соблюдать осторожность на дороге и обращать внимание на установленные информационные щиты с указанием схем объезда.

Производитель работ обязан обеспечить безопасное прохождение пешеходов через зону строительства.

ГАТИ призывает всех участников дорожного движения учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов, чтобы избежать задержек.

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