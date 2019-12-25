Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении прав ребенка с инвалидностью в Приозерске

Выполнение поставленной задачи находится под строгим контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Руководитель ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о ходе проверки по жалобе на несоблюдение прав ребенка-инвалида на доступность среды в городе Приозерск Ленинградской области. Сообщается об этом в официальном релизе ведомства.

Женщина из Приозерска связалась с приемной Председателя СКР через социальную сеть "ВКонтакте", выразив недовольство нарушением права ее несовершеннолетнего сына с ограниченными возможностями здоровья на доступные условия проживания. Ее семья проживает на втором этаже многоквартирного дома на Привокзальной улице, где отсутствует оборудованный пандус и приспособленная инфраструктура для инвалидов-колясочников. Женщина вынуждена самостоятельно переносить ребенка вручную вверх-вниз по лестнице, так как он неспособен передвигаться самостоятельно.

В релизе подчеркивается, что неоднократные попытки заявительницы привлечь внимание различных ведомств и организаций пока остаются безрезультатными. Следственное управление СКР по Ленинградской области начало соответствующую проверку обстоятельств дела.

Выполнение поставленной задачи находится под строгим контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу