Петербургских транспортников оштрафовали за нарушения прав инвалидов

Под административную ответственность попали начальник Финляндского вокзала и владельцы пассажирских судов.

В Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре привлекли к административной ответственности начальника Финляндского вокзала и владельцев морских судов, по вине которых были нарушены права инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного отделения транспортной прокуратуры.

Сообщается, что на железнодорожном вокзале и на нескольких пассажирских судах отсутствовали информационные таблички со шрифтом Брайля, а также кнопки вызова помощи для людей с ограниченными возможностями. Кроме того было зафиксировано неосуществление дублирования звуковой и зрительной информации.

Обозначенные в прокуратуре нарушения были устранены, а ответственные за них лица, привлеченные к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ, заплатили штраф в размере 60-ти тыс. рублей.

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры