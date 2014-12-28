Швейное ателье с работниками-инвалидами открыли в Петербурге

Это уже пятое подобное предприятие, организованное Центром социальной и трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" при содействии Комитета по труду и занятости населения Петербурга.

На Московском проспекте, дом 59, строение А, открылась новая швейная мастерская, где работу получат люди с особенностями здоровья. Это уже пятое подобное предприятие, организованное Центром социальной и трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" при содействии Комитета по труду и занятости населения Петербурга. Информация была предоставлена пресс-службой администрации города.

В мастерской граждане с ограниченными возможностями смогут осваивать специальные технические устройства, совершенствовать навыки кроя и шитья, а также работать на швейных машинах. Особое внимание уделяется правилам безопасности труда и тщательному исполнению порученных заданий.

"Мастер ОК" взаимодействует со Службой занятости населения Петербурга уже несколько лет, предоставляя поддержку в поиске работы для людей с инвалидностью через механизм социального заказа.

За последние два года благодаря городскому бюджету Центр успешно модернизировал 27 специализированных рабочих мест.

Комитет, Центр занятости, представители бизнеса и общественных организаций объединили усилия для реализации программ, нацеленных на помощь в трудоустройстве граждан с инвалидностью.