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Водитель внедорожника проехал по трамвайным путям и попал к сотрудникам ГАИ в Петербурге

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В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.

В Петербурге водителя внедорожника привлекли к ответственности за нарушение правила дорожного движения, рассказали в региональной Госавтоинспекции 15 октября.

Полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой автомобилист едет по трамвайным путям в Красносельском районе, где установлены знаки 5.15.1 "Направления движения по полосам". В ходе разыскных мероприятий мужчину задержали. 

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, также с ним провели профилактическую беседу. 

Руководство Госавтоинспекции напоминает, что мониторинг интернета на предмет выявления нарушений ПДД ведется на постоянной основе. 

Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе сотрудники ГАИ оказали помощь мужчине, который ударился головой. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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