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Автомобилиста привлекли к ответственности за шоу на улицах Петербурга

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Видео с "эпатажными" заездами разлетелось по сети.

В Петербурге привлекли к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции 14 октября. 

В поле зрения полицейских попал мужчина на автомобиле Lada Niva, устроивший шоу на улицах города. Видео с "эпатажными" заездами разлетелось по сети. Личность лихача оперативно установили с помощью камер наблюдения. 

В отношении нарушителя приняты меры административного воздействия. За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге иностранца будут судить за попытку дать взятку госавтоинспектору. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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