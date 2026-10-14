Автомобилиста привлекли к ответственности за шоу на улицах Петербурга

Видео с "эпатажными" заездами разлетелось по сети.

В Петербурге привлекли к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции 14 октября.

В поле зрения полицейских попал мужчина на автомобиле Lada Niva, устроивший шоу на улицах города. Видео с "эпатажными" заездами разлетелось по сети. Личность лихача оперативно установили с помощью камер наблюдения.

В отношении нарушителя приняты меры административного воздействия. За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге иностранца будут судить за попытку дать взятку госавтоинспектору.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти