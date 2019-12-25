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Народная артистка РФ Вера Васильева перевела мошенникам более 200 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 9:45
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Народная артистка РФ Вера Васильева перевела мошенникам более 200 тыс. рублей в Петербурге

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Пенсионерке позвонил "полицейский" и заявил, что в отношении нее заведено уголовное дело.

В Петербурге народная артистка РФ и актриса Театра музыкальной комедии Вера Васильева стала жертвой мошенников. Пожилая женщина лишилась более 200 тыс. рублей, пишет 78.ru. 

Накануне пенсионерке поступило сообщение в одном из мессенджеров от имени якобы ее бывшего руководителя. По словам мужчины, в бухгалтерии проводилась проверка, и выяснилось, что артистка восстановлена на прежнем месте работы и незаконно получает заработную плату. По легенде, это вызвало интерес у сотрудников ФСБ. 

Позже Вере Васильевой позвонил "полицейский" и заявил, что в отношении нее заведено уголовное дело. Также с потерпевшей связывался "куратор", он и заставил перевести сумму на "безопасный счет". Тогда актриса пошла в отделение банка на Лиговском проспекте, там же отправила деньги.

Проверку по факту случившегося проводят полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца обманули на 296 тыс. рублей при покупке билетов на "Щелкунчика" в Мариинском театре. 

Фото: pxhere 

Теги: лиговский проспект, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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