Петербуржца обманули на 296 тыс. рублей при покупке билетов на "Щелкунчика" в Мариинском театре

В декабре прошлого года мужчина хотел приобрести билеты для сотрудников и родственников по рекомендации знакомой.

В Петербурге начальника отдела продаж компании обманули на 296 тыс. рублей, когда он покупал 200 билетов на постановку "Щелкунчик" в Мариинском театре. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, пишет 78.ru.

По словам 46-летнего мужчины, в декабре прошлого года он хотел приобрести билеты в учреждение для сотрудников и родственников по рекомендации знакомой, предоставившей контакт продавщицы. После перевода суммы женщина пообещала отдать билеты в январе, но позже сообщила об отмене их выделения. На просьбу о возврате денег продавщица отреагировала, сказав, что это произойдет сначала 10 января, потом 20 и 30 января и так далее. Последняя переписка была 9 апреля.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее на Piter.TV: блокадница отдала курьеру мошенников 2,7 млн рублей на Софийской улице.

Фото: Piter.TV