У молодой пассажирки такси нашли наркотики в Петербурге

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней девушки, которой вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 октября.

В июле на проспекте Стачек был остановлен автомобиль такси для проверки документов. Во время общения с водителем сотрудник Госавтоинспекции заметил, что пассажирка ведет себя подозрительно. В ходе осмотра у нее нашли сверток с веществами общей массой 0,35 грамма, изъятое оказалось "солью".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV