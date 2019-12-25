  1. Главная
У молодой пассажирки такси нашли наркотики в Петербурге
Установлено, что изъятое оказалось "солью".

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней девушки, которой вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 октября. 

В июле на проспекте Стачек был остановлен автомобиль такси для проверки документов. Во время общения с водителем сотрудник Госавтоинспекции заметил, что пассажирка ведет себя подозрительно. В ходе осмотра у нее нашли сверток с веществами общей массой 0,35 грамма, изъятое оказалось "солью". 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга выращивал коноплю в деревне Глядино. 

Фото: Piter.TV 

