Двое петербуржцев оборудовали наркоферму в поселке Сосново

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Полицейские Василеостровского района Петербурга совместно с росгвардейцами пресекли деятельность организованной группы, которая выращивала марихуану для последующей продажи. Были задержаны двое мужчин 33 и 36 лет, сообщили в МВД России.

Старший отвечал за культивацию наркосодержащих растений, младший занимался сбытом товара. В ходе обыска по месту жительства второго изъяли почти 9 граммов каннабиса, электронные весы и упаковочный материал. У первого нашли и забрали полимерный пакет с остатками наркотического средства и упаковку. В частном доме в поселке Сосново, где располагалась ферма, обнаружили 11 кустов конопли и три пакета с веществом растительного происхождения. В одном из них находилось 413,6 граммов марихуаны, остальные объекты общей массой 5 килограммов исследуют в ближайшем будущем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что крупная партия наркотиков изъята в Бокситогорском районе Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти