Крупная партия наркотиков изъята в Бокситогорском районе Ленобласти

В ходе дальнейшего расследования и отработки оперативных материалов была установлена группа подозреваемых.

В конце марта 2026 года сотрудники полиции обнаружили крупную партию запрещённых веществ, спрятанную в лесном массиве деревни Большой Остров Бокситогорского района Ленобласти. Это находка стала основанием для возбуждения уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотических средств, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе дальнейшего расследования и отработки оперативных материалов была установлена группа подозреваемых. По делу задержаны пятеро человек: двое мужчин (31 год) и три женщины в возрасте от 24 до 48 лет. Ключевым этапом следственных действий стал обыск в частном доме одной из фигуранток, расположенном в деревне Болото того же района. В результате у подозреваемой были изъяты ёмкости и упаковки с наркотиками: несколько банок с мефедроном и амфетамином общей массой около 1200 граммов и брикеты с веществом – производным уксусной кислоты (также является наркотическим веществом) – общей массой около 800 граммов.

Суд уже определил меру пресечения для участников группы: двум женщинам запрещено покидать место жительства (подписка о невыезде), а трое других задержанных отправлены в СИЗО. Кроме того, правоохранительные органы прорабатывают вопрос о возбуждении нового уголовного дела по факту обнаружения крупной партии наркотиков непосредственно по месту проживания одной из арестованных.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном обороте и сбыте гашиша в особо крупном размере.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти