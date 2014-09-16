Четырех подозреваемых в выращивании и продаже растительного наркотика задержали в Петербурге

Возбуждено несколько уголовных дел.

Полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в производстве наркотического средства на протяжении долгого времени. У них изъяли 2,5 кг средства "каннабис" и 28 кустов конопли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Среди задержанных — двое братьев из Всеволожского района и двое петербуржцев. Участникам организованной группы от 26 до 35 лет. В квартире каждого из них провели обыск, у всех было найдено оборудование для культивации наркосодержащего растения.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота наркотических средств, а также несколько уголовных дел возбудили за незаконное хранение запрещенных средств. Двое подозреваемых задержаны, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге задержали участника ОПГ, отправлявшего посылки с наркотиками. Сильнодействующие вещества доставлялись в Петербург из Белгорода и после хранились в специально арендованных квартирах-складах на Среднерогатской и Бухарестской улицах.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области