В Петербурге задержали участника ОПГ, отправлявшего посылки с наркотиками

Анаболические стероиды присылали в Петербург из Белгорода.

Петербургская полиция пресекла деятельность участника ОПГ, занимавшейся незаконным сбытом наркотиком. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, группировка пересылало анаболические стероиды через транспортную компанию "Экспресс". Продажа запрещенных веществ осуществлялась через телеграм-канал.

Подозрительную посылку зафиксировали 10 марта, 20 марта экспертиза установила, что в отправлениях содержится смесь с оксандролоном массой более 2,5 грамм. По данному факту возбудили уголовное дело, вскоре задержали и "почтальона" – им оказался 23-летний мужчина. Выяснилось, что сильнодействующие вещества доставлялись в Петербург из Белгорода и после хранились в специально арендованных квартирах-складах на Среднерогатской и Бухарестской улицах. В ходе обыска полиция изъяла множество флаконов с запрещенными жидкостями и таблеток весом более 100 килограмм, гаджеты, упаковочный материал, банковские карты, майки с символикой телеграм-канала, где продавали наркотики. В квартире задержанного на Южном шоссе обнаружили также три почтовых отправления с наркотической "начинкой".

Злоумышленника поместили в изолятор, полиция устанавливает других участников преступной группы, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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Фото: Piter.TV