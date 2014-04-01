Шесть человек привлекли к ответственности за вечеринку у Казанского собора

Полиция разогнала собравшихся автомобилистов.

Ночью в воскресенье, 28 марта, у Казанского собора собрались горожане и устроили танцы. Вечеринка не понравилась горожанам, а нарушителей общественного порядка разогнала полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что удалось задержать шесть человек, которых привлекли к ответственности. Водители установились на площади возле собора, открыли двери и на всю громкость слушали музыку. На кадрах видно, что собралось довольно много людей.

Что именно грозит тем, кто устроил дискотеку, не отмечается.

Ранее мы писали, что вечеринка у Казанского собора не понравилась петербуржцам.

Фото: скриншот видео "Петербургский дневник"