Вечеринка у Казанского собора не понравилась петербуржцам

Утром воскресенья, 28 марта, появились кадры вечеринки, проходившей у Казанского собора минувшей ночью, пишет "Петербургский дневник".
Танцы хорошо, но танцы у храма – плохо, уверены многие петербуржцы, ведь молодые люди собрались на площади у Казанского собора, поэтому горожане были искренне возмущены выбором места для развлечения. На кадрах видно, что жители и гости города приехали на машинах, припарковали у собора и стали танцевать.
Пользователи сети были удивлены, что тусовку не разогнали.
Ранее мы писали, что актер "Сталинграда" на медосвидетельствовании сдал воду из унитаза.
Фото: скриншот видео
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