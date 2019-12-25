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Вечеринка у Казанского собора не понравилась петербуржцам
Сегодня, 10:37
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smirenny

Вечеринка у Казанского собора не понравилась петербуржцам

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Горожане в штыки восприняли выбор места для танцев.

Утром воскресенья, 28 марта, появились кадры вечеринки, проходившей у Казанского собора минувшей ночью, пишет "Петербургский дневник".

Танцы хорошо, но танцы у храма – плохо, уверены многие петербуржцы, ведь молодые люди собрались на площади у Казанского собора, поэтому горожане были искренне возмущены выбором места для развлечения. На кадрах видно, что жители и гости города приехали на машинах, припарковали у собора и стали танцевать.

Пользователи сети были удивлены, что тусовку не разогнали. 

Ранее мы писали, что актер "Сталинграда" на медосвидетельствовании сдал воду из унитаза.

Фото: скриншот видео

Теги: вечеринка у казанского, казанский собор
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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