Вечеринка у Казанского собора не понравилась петербуржцам

Горожане в штыки восприняли выбор места для танцев.

Утром воскресенья, 28 марта, появились кадры вечеринки, проходившей у Казанского собора минувшей ночью, пишет "Петербургский дневник".

Танцы хорошо, но танцы у храма – плохо, уверены многие петербуржцы, ведь молодые люди собрались на площади у Казанского собора, поэтому горожане были искренне возмущены выбором места для развлечения. На кадрах видно, что жители и гости города приехали на машинах, припарковали у собора и стали танцевать.

Пользователи сети были удивлены, что тусовку не разогнали.

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Фото: скриншот видео