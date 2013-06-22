Йогурт с наркотиком не дошел до постояльца Центра временного содержания иностранных граждан МВД

Он предназначался для 32-летнего мужчины, но не дошел до адресата.

Полицейские задержали мужчину, который пытался передать запрещенные вещества в Центр временного содержания иностранных граждан № 1 ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Посылка была предназначена для 32-летнего мужчины, который сейчас находится в Центре. Отправителем был 21-летний иностранец. Как оказалось, в двух банках с йогуртом лежали полиэтиленовые свертки с веществом коричневого цвета. Исследование показало, что это амфетамин общей массой 1,7 граммов.

В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в петербургский центр содержания мигрантов пытались пронести конфеты с гашишем.

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