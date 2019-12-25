У поселка Мга задержан рецидивист, перевозивший метадон

Выяснилось, что задержанный имеет обширную криминальную историю, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей — общее число судимостей составляет 22 эпизода.

Днем 23 февраля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль каршеринга Chery Tiggo неподалеку от дома №7 на улице Шмидта в поселке Мга Кировского района Ленобласти. За рулем находился местный житель 38 лет, демонстрировавший очевидные признаки наркотического опьянения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во время досмотра автомобиля инспекторы нашли на переднем пассажирском кресле три пластиковых пакета общим весом приблизительно 0,5 кг. Мужчина был доставлен в отделение полиции, где ему предъявлены обвинения по статье 6.9 Кодекса административных правонарушений РФ. Все обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Выяснилось, что задержанный имеет обширную криминальную историю, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей — общее число судимостей составляет 22 эпизода. Проведенная экспертиза установила, что один из найденных пакетов содержал 300 граммов наркотического вещества метадона. Вопрос о содержании остальных пакетов остается открытым.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновного лица к уголовной ответственности и выборе адекватной меры пресечения.

