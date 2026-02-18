Житель Парголово оборудовал две нарколаборатории по производству "синтетики"

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Полиция ликвидировала две нарколаборатории по производству "синтетики" – амфетамина. Товар сбывали через магазин в интернете, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Криминальный бизнес организовал 34-летний житель Парголово. Одну из лабораторий сделали в частном доме при содействии 33-летней подельницы. Оттуда изъяли два полимерных контейнера с веществом светлого цвета, 13 канистр с жидкостями общим объемом свыше 210 литров и лабораторное оборудование. По результатам экспертизы в контейнерах было 418 граммов амфетамина.

Вторую лабораторию оборудовали в квартире дома по улице Замшина. На месте поймали 38-летнего "химика", также обнаружили полимерный пакет с веществом светлого цвета, 10 канистр с жидкостями объемом более 70 литров и другое оборудование. В пакете содержалось 545 граммов запрещенного вещества.

Сбытом наркотика занималась 31-летняя закладчица, ее тоже задержали. В жилище женщины нашли еще три пакета с амфетамином. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Всех заключили под стражу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге у рецидивиста изъяли 35 килограммов различных наркотиков.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти