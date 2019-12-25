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В Петербурге будут судить молодую наркосбытчицу
Вчера, 14:57
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В Петербурге будут судить молодую наркосбытчицу

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Большую часть вещества девушка спрятала в тайнике во дворе дома на Дачном проспекте.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). 

По информации надзорного ведомства, в июле девушка приобрела синтетическое наркотическое средство массой более 19,5 грамма. Большую часть вещества она спрятала в тайнике во дворе дома на Дачном проспекте. Наркотик изъяли полицейские по координатам, обнаруженным в мобильном телефоне фигурантки. 

Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что юному петербуржцу предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотики, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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