В Петербурге будут судить молодую наркосбытчицу

Большую часть вещества девушка спрятала в тайнике во дворе дома на Дачном проспекте.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По информации надзорного ведомства, в июле девушка приобрела синтетическое наркотическое средство массой более 19,5 грамма. Большую часть вещества она спрятала в тайнике во дворе дома на Дачном проспекте. Наркотик изъяли полицейские по координатам, обнаруженным в мобильном телефоне фигурантки.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что юному петербуржцу предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Фото: Piter.TV