На улице Лизы Чайкиной задержали иностранца с партией марихуаны

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петроградском районе правоохранители задержали иностранца с партией марихуаны. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, при личном досмотре на улице Лизы Чайкиной у 54-летнего мужчины обнаружили 15 полимерных пакетов с веществами общей массой около 364 граммов. В части из них находилось 243 грамма каннабиса, все остальное направлено на дальнейшее экспертное исследование.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что наркосбытчица из Петербурга забыла запрещенные вещества в такси в Улан-Удэ.

Фото: Piter.TV