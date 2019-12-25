  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Лизы Чайкиной задержали иностранца с партией марихуаны
Сегодня, 12:05
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Лизы Чайкиной задержали иностранца с партией марихуаны

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петроградском районе правоохранители задержали иностранца с партией марихуаны. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, при личном досмотре на улице Лизы Чайкиной у 54-летнего мужчины обнаружили 15 полимерных пакетов с веществами общей массой около 364 граммов. В части из них находилось 243 грамма каннабиса, все остальное направлено на дальнейшее экспертное исследование. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что наркосбытчица из Петербурга забыла запрещенные вещества в такси в Улан-Удэ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотики, петроградский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии