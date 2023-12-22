В Бокситогорском районе нашли "закладку" почти с 30 кг наркотика

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

В понедельник, 22 января, опергруппой ОУР ОМВД России по Бокситогорскому району Ленобласти в городе Пикалево на 394 км. автодороги "Вологда – Новая Ладога" в лесном массиве была обнаружена и изъята "закладка" с 29 пакетами из полимерного материала, содержащие вещество бежевого цвета общим весом 27,8 кг. Об этом стало известно Piter.TV.

После изучения одного из пакетов в рамках экспертизы установлено, что его содержимое является наркотическим средством (производное N-метилэфедрона альфа-пирролидиновалерофенон) массой почти 1 кг. Содержимое остальных 28 пакетов будет исследовано позднее.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Ранее мы сообщили о том, что у молодого петербуржца в квартире нашли полкило наркотиков.

Фото: Piter.TV