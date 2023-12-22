У молодого петербуржца в квартире нашли полкило наркотиков

В шкафу мужчины нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Накануне, 22 января, в квартире у петербуржца нашли более 500 граммов запрещенного вещества. Наркотики были найдены в ходе обыска у 24-летнего молодого человека, проживающего в съемной комнате на Репищевой улице.

По информации Piter.tv, в шкафу мужчины нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Порошок отправили на проверку. Выяснилось, что это был наркотик массой 594 грамма.

Злоумышленника арестовали 22 января. Мужчине грозит реальный срок. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv