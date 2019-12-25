В Приморском районе задержали водительницу Infiniti под наркотиками

Составлены административные материалы по ст. 12.26, 12.3, 12.37, 20.1 и 6.9 КоАП РФ.

В Петербурге задержали водительницу иномарки, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Ночью 22 ноября на Дороге на Каменку инспекторы ДПС Госавтоинспекции Приморского района остановили автомобиль Infiniti для проверки документов. У управлявшей машиной 1988 года рождения не было водительского удостоверение, СТС и страхового полиса. Когда женщина поняла, что оформление неизбежно, начался "спектакль детского драмкружка".

Когда задержанную доставили в отдел полиции, она решила вызвать себе "скорую".

Прибывшие врачи сразу сказали, что симуляция в чистом виде, но пришлось везти в медучреждение и отвлекать врачей от действительно важных дел. Проведя все необходимые процедуры и осмотры, естественно никаких отклонений в здоровье не нашли. "Дорожный инспектор"

В больнице женщина предлагала почистить ботинки, помыть полы, а в конце добавила, что хочет "устроиться в полицию понятой".

Составлены административные материалы по ст. 12.26, 12.3, 12.37, 20.1 и 6.9 КоАП РФ. Авто помещено на спецстоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом водитель грузовика сбил насмерть пешехода.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор