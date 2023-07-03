В Приморском районе нетрезвого водителя задержали повторно спустя 9 лет

В 2015 году мужчину лишали права управления за пьяную езду, однако водительское удостоверение он не сдал.

Сотрудники ППСП УМВД по Приморскому району Петербурга повторно задержали нетрезвого водителя, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Вечером 15 декабря у дома 23 по Дерновой улице были замечены двое мужчин, которые "рассматривали зимний пейзаж и сугробы". При виде патрульного автомобиля они попытались скрыться, один сел за руль машины Geely. Но правоохранители оказались в лучшей спортивной форме.

Водитель 1986 года рождения имел явные признаки наркотического опьянения, для оформления на место вызвали инспекторов ДПС Госавтоинспекции Приморского района. Они обнаружили, что в 2015 году мужчину лишали права управления за нетрезвую езду, однако водительское удостоверение он не сдал. Теперь будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (повтор нарушения) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ).

Поскольку подобные персонажи не ездят "пустые", на место вызвали СОГ. И не зря, в салоне автомобиля обнаружили закладку. "Дорожный инспектор"

Составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным удостоверения) и ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки). На водителя и пассажира составили материалы по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств). Автомобиль помещен на спецстоянку.

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Фото: Telegram / Дорожный инспектор