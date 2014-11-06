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В Ленобласти задержан безработный наркосбытчик
Сегодня, 10:12
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В Ленобласти задержан безработный наркосбытчик

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У мужчины изъяли психотропное вещество общей массой около 3 килограммов.

В Ленобласти в городе Гатчина у дома №22 по улице Карла Маркса сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и области задержали 30-летнего безработного наркосбытчика. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а также изъяли у него психотропное вещество общей массой 4,93 грамма. 

По данному факту следователем СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Также полицейские решили обыскать квартиру по месту проживания мужчины, в доме №15 по улице Ропшинской. В которой они обнаружили и изъяли психотропное вещество общей массой около 3 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Наркосбытчик задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Известно, что мужчина уже ранее был судимый. 

Напомним, что во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: гатчина, наркосбытчик
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Лента новостей,

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