В Ленобласти задержан безработный наркосбытчик

У мужчины изъяли психотропное вещество общей массой около 3 килограммов.

В Ленобласти в городе Гатчина у дома №22 по улице Карла Маркса сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и области задержали 30-летнего безработного наркосбытчика. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а также изъяли у него психотропное вещество общей массой 4,93 грамма.

По данному факту следователем СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Также полицейские решили обыскать квартиру по месту проживания мужчины, в доме №15 по улице Ропшинской. В которой они обнаружили и изъяли психотропное вещество общей массой около 3 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Наркосбытчик задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что мужчина уже ранее был судимый.

Напомним, что во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ.

Фото: Piter.tv