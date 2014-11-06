В Ленобласти задержан безработный наркосбытчик

В Ленобласти в городе Гатчина у дома №22 по улице Карла Маркса сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и области задержали 30-летнего безработного наркосбытчика. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а также изъяли у него психотропное вещество общей массой 4,93 грамма.
По данному факту следователем СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Также полицейские решили обыскать квартиру по месту проживания мужчины, в доме №15 по улице Ропшинской. В которой они обнаружили и изъяли психотропное вещество общей массой около 3 килограммов.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Наркосбытчик задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Известно, что мужчина уже ранее был судимый.
Напомним, что во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все